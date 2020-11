Advogado e motorista são detidos suspeitos de compra de votos em Manaus

Manaus/AM - Duas pessoas foram detidas suspeitas de compra de votos na tarde deste domingo (26), no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital. Um advogado e o motorista dele, que não foram identificados, estavam com uma quantia de quase R$ 6 mil.

De acordo com o delegado Fábio Silva, da Polícia Federal, os dois estavam em atitude suspeita e foram abordados por uma viatura. Durante revista no carro, modelo HB20, uma mala com dinheiro foi encontrada no porta-malas e com um dos suspeitos estava uma outra quantia.

Como não havia o comprovante do dinheiro, a dupla foi encaminhada até a sede da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 3655-1515.