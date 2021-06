Adolescentes são apreendidos por estupro coletivo e morte de jovem em Manaus

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), um dos crimes foi o de um estupro coletivo que terminou na morte de uma jovem de 23 anos. “São crimes bastante graves. Um deles até me assustei, um caso de latrocínio de 2018. Uma jovem estaria usando drogas com o adolescente e outros dois indivíduos, sendo um deles maior de idade. Eles planejaram roubar o celular dela e acabaram manter relações sexuais com ela e mataram a moça que tinha 23 anos”, disse.

