Adolescentes são apreendidos com drogas e colete balístico em Manaus

Manaus/AM - Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos nesta terça-feira (21) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. A equipe de policiais entrou no beco após denúncias de populares sobre a prática do comércio ilícito de drogas. No local, os policiais avistaram dois jovens em atitude suspeita, cada um deles segurava uma sacola com várias porções de drogas. Ao todo, 56 porções de maconha e oxi, além de uma quantia em espécie de R$ 115 e uma capa de colete balístico foram apreendidos. A dupla foi apreendida e conduzida à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI). Denúncia – A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

