Adolescente vê mãe ser morta a tiros no interior do Amazonas; vídeo

Durante as investigações, a polícia militar conseguiu localizar e prender três suspeitos do crime. Eles estavam escondidos em uma casa, onde foram apreendidos drogas e armas de fogo. Segundo a polícia, um deles confessou ter participado do assassinato.

No vídeo é possível ver o momento em que a mulher acompanhada da filha é perseguida na rua por suspeitos em uma motocicleta. Um deles se aproxima e atira contra a vítima. Em seguida, os criminosos fogem no veículo.

Manaus/AM - Uma mulher foi morta a tiros na frente da filha de 13 anos, na noite de sexta-feira (6), em Tefé, no interior do Amazonas. Um vídeo mostra a ação dos assassinos.

Your browser does not support the video tag.

