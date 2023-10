Adolescente suspeito de estuprar irmãos, filmar e vender vídeos dos abusos é apreendido em Manaus

Conforme a delegada, ao adolescente foi expedido mandado de busca e apreensão, com sentença judicial decretada e determinação para internação no Centro Socioeducativo – Assistente Social Dagmar Feitosa, para onde foi encaminhado.

“Além disso, havia a divulgação de pornografia infantil por parte do indivíduo, que confessou, à época, que fazia o registro dos atos libidinosos praticados contra as vítimas e comercializava as imagens para pessoa de outros estados e, quiçá, de outros países”, explicou a delegada.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apuração a Atos Infracionais (Deaai), o adolescente foi apreendido no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. Ele é suspeito de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável, cometido aos 16 anos contra seus irmãos, sendo uma menina de 3 anos e um menino de 8 anos.

