Adolescente se joga de carro para escapar de ser estuprada por pastor em Manaus

Manaus/AM - Uma adolescente de 15 anos se jogou de um carro para escapar de ser estuprada por um pastor, na noite desta terça-feira (27), no bairro Mutirão, zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o homem era responsável por buscar as crianças e levá-las para a igreja. No entanto, ao ficar sozinho com a jovem no carro, ele tentou estuprá-la. Desesperada, a vítima se jogou do veículo e correu para pedir ajuda de moradores.

O suspeito foi preso e encaminhado para prestar esclarecimentos na Delegacia Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).