Adolescente sai para encontrar amigos e acaba morto a tiros em Manaus

O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para fazer a perícia e remoção do corpo do rapaz.

A vítima foi atingida próximo a uma ponte de um igarapé que liga as comunidades Monte Sião e Val Paraíso. Familiares da vítima estiveram no local profundamente abalados.

De acordo com informações da polícia, a família informou que o rapaz saiu de casa dizendo que iria encontrar alguns amigos, mas acabou sendo executado com diversos tiros. O suspeito do crime não foi localizado.

