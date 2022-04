Adolescente morre ao ser atacado a facadas por garoto de 14 anos no Amazonas

Manaus/AM – Um adolescente de 16 anos morreu após ser esfaqueado por outro menor de apenas 14 anos nesse domingo (24), no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu durante a madrugada na Chácara da Carol, localizad no ramal do Bindá, na rodovia AM-070. Segundo a polícia, a vítima foi deixada por populares na recepção do Hospital Hilda Freire, por volta das 4h30, com várias perfurações pelo corpo.

Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu. Horas depois, a família esteve na delegacia para registrar o homicídio e identificou o adolescente de 14 anos como o autor do crime. A Polícia Civil está apurando as circunstâncias do crime.