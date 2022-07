Adolescente leva tiro na perna enquanto fazia trabalho escolar em Manaus

De acordo com informações preliminares da polícia, militares foram acionados sobre o garoto baleado, que havia dado entrada no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Danilo Corrêa. Na unidade, eles questionaram o adolescente, que disse aos policiais que mora em Iranduba, mas estava na casa de um amigo, no bairro Tancredo Neves, para fazer um trabalho escolar.

