Adolescente fica baleado e trio é preso com armas em Manaus

Em outra ação, na madrugada deste sábado, a equipe da Força Tática recebeu denúncia anônima de que havia alguns homens armados no beco São Valentim, localizado no bairro Monte das Oliveiras. Ao realizar incursão no local, a equipe encontrou uma submetralhadora calibre 9 milímetros; um revólver calibre 32; um carregador para 30 munições; além de seis munições. O material foi encaminhado para o 6º DIP.

No local foram apreendidas uma espingarda de calibre 12 de origem venezuelana; quatro munições do mesmo calibre intactas e uma munição deflagrada. O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

Em ocorrência no bairro Nova Cidade, a equipe das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foi acionada por volta das 17h de sexta-feira, para dar apoio à Força Tática, que foi recebida a tiros durante uma ação na comunidade Raio de Sol. No local, foram apreendidos dois carregadores de munições; 16 munições; uma capa de colete e uma balaclava. O material foi encaminhado para o 6º DIP.

