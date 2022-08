Adolescente executado em comunidade de Manaus levou 17 tiros; Salão foi atingido no ataque

O menor morreu na hora e não foi reconhecido por populares. Ele permanece no IML sem identificação. A Polícia Civil apura o caso para desvendar o por quê do crime brutal.

No momento do ataque, um salão onde estavam várias pessoas chegou a ser atingido por um dos disparos, mas por sorte, ninguém se feriu no local.

O crime ocorreu por volta das 23h, na esquina da Rua 64 com a Alameda da Esperança. Moradores do bairro encontraram a vítima minutos depois de uma ouvir uma intensa rajada de tiros.

Manaus/AM – O adolescente de 14 anos que foi executado no fim da noite dessa terça-feira (9), na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no bairro Novo Aleixo, levou 17 tiros. A maioria atingiu a cabeça dele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.