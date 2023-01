Adolescente é morto a tiros após briga por drogas no Amazonas

Manaus/AM - Lucas da Silva Ramos, 29, e Railson Feitosa da Silva, 24, foram presos suspeitos de matar a tiros um adolescente, de 16 anos, no sábado (7), no Ramal do Amapá, localizado na Estrada do Riozinho, no município de Carauari, interior do Amazonas.

De acordo com o escrivão de polícia Emerson Cardoso, gestor da 65ª DIP, a vítima foi morta após um briga enquanto consumia entorpecentes com os suspeitos.

“A motivação da ação criminosa teria sido o consumo de drogas. Railson e o adolescente tiveram um desentendimento em virtude do uso do material ilícito, momento em que a dupla efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima”, contou o escrivão.

Lucas e Railson responderão por homicídio e ficarão à disposição do Poder Judiciário.