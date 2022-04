Adolescente é internada sofrer estupro a caminho de padaria no Amazonas

Manaus/AM – Uma adolescente de 15 anos foi internada nesta quinta-feira (16), após ser estuprada enquanto ia comprar pão no último domingo (10), no Conjunto Poranga, no município de Itacoatiara.

A jovem deu entrada em uma UPA da cidade com dores intensas e segundo o pai, desde o dia do crime não aguenta sequer levantar da cama.

Ela passou por exames que comprovaram o estupro e recebeu medicação para tratamento padrão de vítimas desse tipo de crime, mas não apresentou melhoras.

No dia do abuso, a garota indo para uma padaria, por volta das 6h30, e de repente foi atacada por um homem que a arrastou para uma área de mata e a estuprou.

O suspeito foi identificado, mas esperou passar o flagrante para se apresentar na delegacia com o advogado. Após prestar depoimento ele foi liberado. A família está revoltada com a soltura do acusado e pede justiça.