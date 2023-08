Adolescente é executado a tiros na frente da casa do pai no Amazonas

Your browser does not support the video tag.





Manaus/AM - Um adolescente de 15 anos foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (3), no bairro Da Paz, localizado no município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

O crime ocorreu na rua Vinte e Um de abril e foi testemunhado por populares. Eles contaram à polícia que o jovem estava na frente de casa, quando dois homens chegaram e efetuaram vários disparos contra ele.

Conforme as testemunhas, o menor morou no bairro Santa Etelvina em Manaus, mas havia se mudado para a cidade há pouco mais de um ano. Atualmente ele morava com o pai.

A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado por briga entre facções, já que a vítima é apontada como membro de uma organização criminosa.

Esse foi o segundo homicídio ocorrido no município em menos de 8 horas. Mais cedo, a cabeça de um jovem já havia sido encontrada dentro de uma sacola plástica, que foi descartada perto de uma igreja.