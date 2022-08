Adolescente é executado a tiros em arquibancada enquanto assistia jogo em Manaus

Manaus/AM – Um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros durante uma partida de futebol no Campo do Lidan, no bairro Amazonino Mendes, mais conhecido como Mutirão na zona Norte, no início da madrugada desta segunda-feira (22). Várias crianças estavam no campo com os pais e presenciaram a execução.

Adolescente é executado em campo de futebol no bairro Mutirão em Manaus pic.twitter.com/kHC1GiNgvd — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 22, 2022

A vítima assistia ao jogo na arquibancada junto com outras pessoas, por volta de 00h10, quando homens armados chegaram e dispararam várias vezes contra o menor. Três tiros acertaram o pescoço, a cabeça e o braço do jovem, que morreu na hora.

Como no mesmo local estava acontecendo também um festival, os pistoleiros se misturaram no meio da multidão, que saiu correndo em pânico, e conseguiram fugir antes da chegada da polícia.

