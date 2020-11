Adolescente é estuprada por dupla enquanto caminhava com filho de 1 ano

Uma adolescente de 17 anos foi estuprada no momento em que caminhava pela rua com o filho, de 1 ano. O caso ocorreu na terça-feira (10), na Vila São José, em Brazlândia.

Segundo o Diário de Pernambuco, as investigações dão conta que no dia do crime, a adolescente carregava a criança no colo, quando a dupla a abordou e a levou para um matagal próximo à região em plena luz do dia.

Com uma faca, os suspeitos a obrigaram a soltar o filho no chão, retirar a calcinha e praticar sexo oral em um dos suspeitos e permitir que o segundo tentasse praticar conjunção carnal.

Na sexta-feira (13), agentes da 18ª Delegacia de Polícia conseguiram localizar e prender um dos autores do crime, de 19 anos. O outro segue foragido.

A polícia decretou a prisão temporária do autor identificado e as investigações continuam no sentido de qualificar e localizar o comparsa.