Adolescente é detido vendendo drogas ao lado de PM à paisana no Amazonas

O policial solicitou o apoio das guarnições do 8º GPM para conduzir o adolescente, juntamente com o material ilícito, à 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi constatado que ele tinha passagens por associação ao tráfico de drogas e duas tentativas de homicídio.

O adolescente foi abordado por um policial que saía de serviço à paisana, por volta das 23h30, na estrada dos Encarnados, no bairro Morro dos Encarnados. Durante revista pessoal, o militar encontrou com trouxinhas de maconha, merla (subproduto da cocaína) e R$ 179 em espécie.

Manaus/AM - Foi detido na noite de domingo (03), um adolescente de 17 anos com diversas trouxinhas de drogas, no município de Ipixuna, no Amazonas.

