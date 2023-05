Fuga frenética termina com acidente de motocicleta e adolescente detido em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente foi preso com uma motocicleta roubada nessa terça-feira (23), no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste. O menor e um comparsa ainda sofreram um acidente durante a fuga.

Por volta de 10h50, a equipe policial recebeu informação via sistema Oráculo de monitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), que motocicleta Honda Start, de cor Cinza placa QZY 4G18 tinha acabado de ser roubada por dois indivíduos no Centro.

O veículo foi visto circulando no Distrito e durante a tentativa de abordagem a dupla fugiu pela avenida Palmeira do Miriti, seguindo rumo a avenida Hibisco, onde os indivíduos perderam o controle da moto e chocaram-se com um muro.

Um deles conseguiu fugir em direção a um abismo e o outro foi detido. Ao fazer uma breve busca pelo caminho que os os dois percorreram, foi encontrado um simulacro de arma de fogo. O adolescente foi conduzido à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais - DEAAI.