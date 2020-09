Adolescente é cercado por grupo e executado com tiros na cabeça em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 14 anos foi executado na rua Jordão, localizada no bairro Nossa Senhora de Fátima, zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, indivíduos chegaram em dois veículos no local onde a vítima estava e foram efetuando disparos contra o adolescente, que atingiram também grande parte de um mercadinho.

De acordo com a perícia, o jovem de 14 anos foi atingido com 3 tiros no rosto.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar o caso.