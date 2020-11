Adolescente é baleado em campo de futebol em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi ferido com um disparo de arma de fogo no joelho, na madrugada desta terça-feira (10), em um campo de futebol na Avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus.

Segundo policiais da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a vítima estava no campo de futebol, por volta de 1h20, quando ouviu o barulho de um tiro. Em seguida sentiu o joelho esquerdo doer e percebeu que foi o alvo do disparo.

Conforme a polícia, a vítima pediu ajuda e foi levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia. O adolescente não corre risco de morte.

A polícia investiga o caso.