Adolescente é baleado após discussão por bicicleta em Manaus

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi atingido com um tiro na perna, nesta terça-feira (15), na rua Itagibe, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade. Ele teria discutido com o vizinho por conta de uma bicicleta.

Conforme a PM, o suspeito do crime é dono da estância onde a vítima mora. Durante a discussão, ele teria disparado um tiro de arma de fogo na perna do adolescente, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Ponto Socorro 28 de Agosto. O estado de saúde dele não foi divulgado.

Após o crime, o suspeito fugiu antes da chegada da Polícia Militar. O caso vai ser investigado.