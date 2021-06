Adolescente é baleado ao trocar tiros com a PM após assalto em Manaus

Depois de colidirem com o carro da PM, eles ainda trocaram tiros com os agentes e o adolescente foi atingido na perna. Os outros dois acusados foram detidos e o último conseguiu fugir e até o momento, não foi encontrado.

As vítimas informaram à polícia e o Onix foi localizado em poder do grupo, que circulava com ele pelas ruas do bairro Terra Nova. A viatura tentou abordá-los, mas eles fugiram e foram perseguidos.

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos levou um tiro na perna ao tentar fugir da polícia após um roubo de carro no bairro Terra Nova, na Zona Norte. Com ele foi apreendido outro menor e um jovem de 20 anos que integrava o grupo acabou preso.

