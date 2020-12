Adolescente é apreendido suspeito de matar servidor do Tjam a facada

Manaus/AM - Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde deste domingo (6), por ato infracional análogo ao crime de homicídio, que teve como vítima Juscelino Nunes da Silva, que tinha 48 anos. O crime ocorreu na noite de sábado (05), no bairro Flores, zona centro-sul da capital.

De acordo com o delegado, na ocasião do crime, a vítima estava indo até a casa de amigos, acompanhado de sua esposa, quando um cachorro avançou sobre ele e o mordeu, para se defender, ele chutou o animal. Ao seguir adiante, o dono do cachorro soube do ocorrido e foi tirar satisfações com Juscelino, momento em que ocorreu uma discussão entre ambos.

“Ao término da discussão, Juscelino foi até a casa de seus amigos e pegou uma pá para ir atrás do adolescente, porém o menor já estava com uma faca e desferiu um golpe na vítima, que não resistiu e veio a óbito no local. Após o delito, o adolescente fugiu do local”, explicou Charles.

A autoridade policial informou que, neste domingo, o menor entrou em contato por meio de uma advogada, informando que estava em uma casa no Conjunto Mutirão, bairro Novo Aleixo, zona norte de Manaus, e afirmou que fugiu para não ser linchado pela população. A advogada levou os policiais até o local e o adolescente foi apreendido.

Procedimentos - O adolescente irá responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na DEHS, ele será encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), onde ficará à disposição da Justiça