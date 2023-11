Adolescente é apreendido por tentar matar homem a tiros de espingarda no Amazonas

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um homem, no município de Tabatinga, no Amazonas. Com o suspeito foi apreendida uma espingarda calibre 16 de fabricação caseira.

A detenção ocorreu no último domingo (19), durante uma operação da polícia. O menor foi localizado após as equipes receberem informações sobre disparo de arma de fogo, nas proximidades do "Onçódromo".

Os policiais foram ao local e o suspeito confirmou ter atirado no homem, que foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

O adolescente indicou, ainda, onde havia escondido a arma usada no crime. No local indicado, os policiais encontraram a espingarda. Além da arma, a polícia apreendeu, também, um celular.

O jovem foi apreendido pelo crime análogo ao crime de tentativa de homicídio e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.