Adolescente é apreendido por suspeita de envolvimento em roubo em Manaus

Após receber denúncia de roubo nas proximidades do mercado municipal, a polícia iniciou as diligências e apreendeu um adolescente com uma motocicleta roubada; um revólver calibre 38; uma munição; além de dois aparelhos celulares e uma caixa JBL.

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta terça-feira (21), por ato infracional análogo ao crime de roubo, em Coari, no Amazonas. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, uma motocicleta com restrição de roubo e dois aparelhos celulares.

