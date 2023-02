Adolescente é apreendido por morte de professor e revela 'caso' com a vítima no Amazonas

Manaus/AM – Um adolescente de 17 anos foi apreendido nessa quinta-feira (2), suspeito de matar o professor aposentado Cristóvão Moura Lemos, de 78 anos, e roubar vários objetos da casa dele no município de Manacapuru.

Durante a prisão, o adolescente confessou o crime e disse à polícia que mantinha um relacionamento amoroso com o idoso.

Ele relatou que houve uma briga corporal entre os dois e na tentativa de se proteger, ele pegou uma faca na cozinha e feriu o professor.

O acusado foi apreendido, após denúncias anônimas, no local de trabalho e no momento da abordagem, estava usando o celular de Cristóvão, que foi roubado da cena do crime.

O professor vítima foi encontrado morta na noite de quarta-feira (1), com um golpe no pescoço dentro da quitinete onde morava no Conjunto Cohabam.

Foi a própria filha de Cristóvão quem encontrou o corpo após tentar falar com o homem várias vezes por telefone e não conseguir.

No decorrer da perícia, a polícia concluiu que o crime foi cometido por alguém conhecido, já que não havia marcas de arrombamento nas portas.