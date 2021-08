Adolescente é apreendido dirigindo moto embriagado em Manaus

O adolescente foi conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galileia para atendimento médico, depois do que foi levado ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) para o teste de alcoolemia, que teve como resultado 0,41 mg/l.

A apreensão ocorreu em uma avenida do Conjunto Osvaldo Frota, onde os policiais tentaram abordar uma motocicleta Honda Fan de cor preta. O condutor tentou fugir da abordagem, porém caiu na avenida. Os policiais constataram que o motorista, um adolescente, apresentava sinais de embriaguez, além de escoriações no braço e na perna direita, resultantes da queda.

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de sábado (7) por direção perigosa em via pública, no bairro Cidade Nova, zona norte da capital. Em abordagem policial, ele apresentava sinais de embriaguez.

