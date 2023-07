Adolescente é apreendido com arma e drogas em Manaus

A ação foi durante operação policial conjunta Beco travessa Pires de Carvalho, quando a Rocam efetuou abordagem em um suspeito que tentou fugir do local. Com o adolescente, a equipe policial encontrou uma pistola, com sete munições e a quantidade de 37 porções de drogas, sendo 32 de oxi, quatro de maconha e uma de cocaína.

