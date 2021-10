Adolescente é apreendido com arma de fogo, cocaína e oxi no Amazonas

Manaus/AM - Policiais militares apreenderam na tarde desta sexta-feira (29) um adolescente de 16 anos em posse de uma arma de fogo e entorpecentes, no bairro Mutirão, no município de Autazes.

A ação ocorreu no beco Esperança, no município, onde os policiais em patrulhamento avistaram indivíduos em atitude suspeita, em via pública. Ao notar a aproximação policial, os suspeitos fugiram, sendo um deles alcançado. Com ele foram encontrados entorpecentes e um simulacro de arma de fogo. Dentro de uma residência, a equipe fez buscas e encontrou uma arma de fogo.



Na ocorrência foram apreendidos uma arma de fogo de calibre 28; um simulacro de arma de fogo; cinco porções médias de maconha; uma porção média de substância com característica de cocaína; duas porções de substância com aspecto de oxi; três balanças de precisão; e dinheiro.



O adolescente foi apreendido e conduzido à 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), junto com o material ilícito.