Adolescente é apreendido após matar sogro a golpes de punhal no Amazonas

Alex chegou a ser socorrido pela esposa, mas morreu ao dar entrada no hospital. O adolescente, por sua vez, foi detido por volta das 15h ao ser encontrado por policiais na rua Sacambu, no bairro Liberdade.

Algum tempo depois, quando Alex estava deitada no sofá da sala, o suspeito foi até o quarto, pegou um punhal e desferiu ao menos quatro golpes no abdômen da vítima.

Manaus/AM - Um adolescente de 17 anos foi apreendido após matar o sogro Alex de Freitas Pereira, 39, a golpes de punhal na casa onde morava com a família nessa quinta-feira (4), no município de Manacapuru, no interior do Amazonas.

