Adolescente é apreendida após esfaquear a própria irmã em Manaus

A Polícia Militar orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

A vítima foi encaminhada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Coroado e, após atendimento, as duas foram conduzidas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), por volta das 8h30, para atender uma ocorrência de lesão corporal, na rua Astro. Já no local, os militares contataram que uma jovem havia atingido a própria irmã com golpes de faca.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), prendeu uma jovem, de 18 anos, por tentativa de homicídio. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (13/10), no bairro Coroado, zona leste de Manaus.

