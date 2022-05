Adolescente desaparecida é achada morta amarrada à árvore dentro de igarapé

Após a menina não aparecer, a mulher acionou a polícia, mas ela só foi encontrada no dia 10 de maio, já morta. Agora, a polícia tenta montar o quebra-cabeças da morte da garota e entender o que aconteceu exatamente no dia do crime. Os autores da barbárie ainda não foram identificados.

Uma adolescente de 15 anos foi encontrada morta, amarrada a uma árvore dentro de um igarapé, no município de Cantá, no estado de Roraima. A vítima estava desaparecida desde o dia 23 de abril.

