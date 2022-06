Adolescente desaparece após sair de escola em Manaus

Manaus/AM – A família de Jennifer Lohana de Souza Dias, de 13 anos, está em busca do paradeiro da adolescente. Ela está desaparecida desde ontem (13), por volta de 16h30, após sair da escola, no bairro Petrópolis, zona Sul, e não retornar para casa.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.