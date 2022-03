Adolescente de 13 anos e outras 19 pessoas são presas no Amazonas

Manaus/AM - Vinte pessoas foram presas e três adolescentes apreendidos dentre a manhã de segunda-feira (28) e as primeiras horas desta terça-feira (29). Entre eles está uma adolescente de 13 anos que foi flagrada vendendo drogas em Coari.

As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Coari, Ipixuna, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Tefé e Urucurituba.



A maioria das prisões foi ocasionada pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação. Ao todo, foram apreendidos cerca de 4 quilos de drogas, duas armas de fogo, seis munições e mais de R$ 700 em espécie.



Um homem de 26 anos foi preso por policiais militares da Força Tática no bairro São José, zona leste da cidade. Durante a abordagem, a guarnição apreendeu um revólver calibre 22 e seis munições. Ele foi encaminhado ao 14º DIP.



Interior

No município de Coari, um homem de 51 anos foi preso, e uma adolescente, de 13 anos, foi apreendida por policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM). A guarnição chegou aos suspeitos após uma denúncia, relatando que eles estavam comercializando entorpecentes naquele município.



Durante a abordagem, a guarnição encontrou mais de 3 quilos de drogas, uma balança de precisão e R$ 57 em espécie, além de outros objetos. O suspeito adulto e a adolescente foram encaminhados à delegacia do município.