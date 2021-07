Adolescente de 12 anos some em rio no Amazonas após encapuzados invadirem palafita

Vizinhos afirmam que o pai do adolescente não tem envolvimento com o crime, e que é vendedor de biscoitos. Ele foi levado para uma delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo informações repassadas para a polícia, homens trajando roupas pretas e encapuzados, chegaram em carros na rua próximo a beira do rio, e foram até a residência. Ao chegar lá, se identificaram como policiais e pediam que o pai do adolescente informasse onde estava a droga. Houve um tiroteio, e o menor se jogou no rio. A mãe acredita que ele tenha sido baleado.

Manaus/AM - Um adolescente de 12 anos, desapareceu na manhã desta terça-feira (27), nas águas do Rio Negro, após encapuzados invadirem a palafita onde ele morava. O caso aconteceu no Distrito de Cacau Pirêra, região metropolitana de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.