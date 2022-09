Adolescente baleado em Iranduba morre em hospital de Manaus

Manaus/AM – Um adolescente de 16 anos morreu nesse sábado (24), na Rua do Igarapé, no bairro Alto de Nazaré, no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

A família do jovem conta que ele foi baleado no abdômen, por volta das 8h, mas não souberam dizer quem atirou e nem a motivação do crime.

O menor chegou a ser socorrido e encaminhado para o SPA do Joventina Dias, no bairro Compensa, em Manaus, mas morreu logo depois de dar entrada.