Adail Filho faz maratona de visitas pelo interior do Amazonas

Manaus/AM - O candidato a deputado federal Adail Filho (Republicanos) se lançou a outra maratona de visitas aos interiores do Amazonas. Na quinta-feira (2), e na sexta-feira (3), o candidato voltou a diversos municípios com os quais firmou compromisso, entre eles, Fonte Boa, Santo Antônio do Içá, Tonantins, São Paulo de Olivença, Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Tabatinga. Durante todo o trajeto Adail esteve acompanhado do candidato a deputado Estadual e ex-prefeito de Tefé, Papi Veloso (PSC).

A campanha deu início por volta de meio-dia, com a chegada a Fonte Boa. Os candidatos foram recebidos pelo empresário e ex-prefeito Sué. Por volta das 15h30, a equipe chega a Santo Antônio do Içá onde conversaram e deram entrevista a rádio Felicidade FM. O dia finalizou em Tonantins, chegando por volta de 17h30 recebidos por uma carreata com mais de 800 pessoas, que finalizou em reunião com lideranças locais.

Na sexta, a campanha iniciou a caminho de São Paulo de Olivença, onde foram recebidos com carreata e reunião. Por volta de 10h30 a equipe chegou em Benjamin Constant recebidos por moradores locais, que afirmaram que Adail e Papi são os únicos candidatos que retornaram a cidade desde a pré-campanha.

Por volta de meio dia, os candidatos chegaram a Atalaia do Norte, recebidos também por carreata e mais uma reunião com lideranças locais e populares. A última atividade da semana foi em Tabatinga com reunião e carreata pela cidade.

“Essa foi mais uma maratona de muito sucesso. Estamos voltando a municípios que já visitamos e estamos sendo recebidos com um carinho ainda maior que das outras vezes. Eu fico muito feliz com esse apoio todo aqui na região” afirmou Adail Filho. Já Papi Veloso disse que vê cada vez mais perto o sucesso dos projetos que estão discutindo. “Eu e o Adailzinho já fizemos funcionar. Eu em Tefé e ele em Coari. Eu já consego imaginar, nossa parceria fazendo esse Amazonas um estado muito melhor”, disse o candidato.

Em cada cidade, as reuniões e carreatas reuniam entre 300 e 400 pessoas, a pé ou em motocicletas. São populares lideranças que já apoiam os candidatos ou pessoas dispostas a conhecer as propostas dos candidatos.

No fim de semana Adail Filho manteve sua intensa rotina de visita aos interiores. Dessa vez aproveitou os dias 03 e 04 para visitar Tefé, Uarini, Alvarães e Manacapuru.