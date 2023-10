Acusado de esfaquear 'Deus Dará' até a morte é condenado no Amazonas

Manaus/AM - Wender Vieira Soares, acusado de matar a facadas Leo Verçosa Costa Júnior, conhecido como "Deus Dará", foi condenado durante sessão realizada pela 1ª Vara da Comarca de Maués, no Amazonas.

De acordo com o TJAM, o julgamento ocorreu no dia 9 de outubro. Após os debates os jurados entenderam que o réu praticou o crime de homicídio com as qualificadoras de motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Após decisão do conselho de sentença, a magistrada presidente da sessão dosou a pena em 12 anos de prisão em regime fechado.

Soares responde ao processo preso provisoriamente e, com a sentença condenatória, a juíza negou o direito de ele apelar da sentença em liberdade, decretando, assim, pelo imediato cumprimento provisório da pena.

O crime - Consta nos autos que no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 14h30 na Praça do Caixão, localizada na Rua Tito Leão, Centro, na Comarca de Maués, Wender matou Léo Verçosa, vulgo “Deus Dará”, usando uma arma branca (faca).

Segundo consta, no dia e na hora do crime, Wender se encontrava em via pública, quando avistou Leo. Neste momento, Wender foi até a embarcação que estava alojado, armou-se com uma faca e retornou ao local onde a vítima estava. Em seguida, de surpresa, desferiu um soco no rosto da vítima que tentou correr, porém, foi golpeada pelas costas. Segundo o inquérito, a motivação fora por vingança, visto que em data anterior, a vítima teria desferido um soco na mãe do autor, bem como teria furtado a residência de sua irmã.