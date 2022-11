2º dia de julgamento tem 9 familiares de Flordelis como testemunhas de acusação

O julgamento da ex-deputada Flordelis chega ao segundo dia nesta terça-feira (8), e deve ser marcado pelos depoimentos de nove testemunhas de acusação, todas familiares da ré e de seus filhos.

Na lista de testemunhas constam a nora, a neta, o único filho biológico de Flor e Anderson, além de outros filhos adotivos do casal.

A expectativa é que todos sejam ouvidos hoje para para que na quarta-feira (9), o foco sejam as testemunhas de defesa, os depoimentos de Flordelis, da neta e de três filhos que são réus junto com ela no caso do assassinato de Anderson do Carmo.

A previsão é de que o júri popular se encerre amanhã com a leitura da sentença. No primeiro dia, apenas três testemunhas de acusação foram ouvidas, sendo dois delegados do caso e a ex-patroa de Lucas César dos Santos, o filho adotivo de Flordelis que também participou do crime.

De última hora, também foi convocada a testemunhar, Marina Jasper, produtora que estava fazendo um documentário sobre a ex-pastora na época do crime.

Ela teria testemunhado quando uma das netas de Flor tentou atropelar a ex-patroa de Lucas após ela ter falado com a polícia sobre situações que aconteciam na casa da família.