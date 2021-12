17 veículos roubados foram apreendidos durante o fim de semana em Manaus

Manaus/AM - 17 veículos foram recuperados em Manaus entre a manhã do sábado (18) e a noite de domingo (19). Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), que coordena a ferramenta de combate à criminalidade. As detenções tiveram ajuda do sistema de câmeras batizada de “Paredão”, e entre ocorrências, o sistema auxiliou na prisão de homem que cometia furtos em postos de gasolina da capital; no encontro de motocicleta de cor roxa, placa OAF 0399, com restrição de furto, também foi encontrada. O sistema de câmeras também identificou o veículo Fiat Strada, placa NON 6546, transportando um portão azul na carroceria, com restrição de roubo. Os policiais realizaram a abordagem no local e recuperaram o carro. O suspeito foi conduzido ao 6º DIP e o veículo foi entregue para a vítima.

