16 pessoas são presas e 5 armas são apreendidas no Amazonas

Manaus/AM - Dezesseis pessoas foram presas e um adolescente apreendido durante patrulhamentos ostensivos realizados entre a manhã de quinta-feira (17) e as primeiras horas desta sexta-feira (18), no Amazonas.



As ocorrências foram registradas em Manaus e nos municípios de Autazes, Envira e Maués. Foram apreendidas drogas, cinco armas de fogo, 12 munições e mais de R$ 800 em espécie.



Um homem de 26 anos foi preso por militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

Durante a abordagem, a guarnição apreendeu 116 porções de oxi, 58 porções de haxixe e 159 porções de cocaína, um revólver calibre 22 e uma balança de precisão.

O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), e autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.



Na mesma zona da cidade, desta vez no bairro Tancredo Neves, um adolescente foi apreendido por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

Com ele foi encontrado um revólver calibre 38 e cinco munições intactas. O adolescente foi levado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).



No município de Envira, um homem de 26 anos foi preso pela PMAM por tráfico de drogas. A equipe policial encontrou com ele mais de um quilo de maconha e 65 gramas de oxi. O suspeito foi levado à delegacia do município, onde foi autuado em flagrante.