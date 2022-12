Policial entra em overdose ao fazer abordagem em carro com droga

Durante toda a abordagem, a policial usava luvas para manipular as drogas. Desta forma, a polícia acredita que o contato com o fentanil ocorreu por meio do ar, fazendo com que ela perdesse os sentidos e caísse no chão.

Segundo a imprensa americana, a agente havia parado um carro para fazer revista e encontrou com um passageiro uma nota de dolar com doses de fentanil, um opióide sintético.

