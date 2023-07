Polícia procura suspeitos por diversos crimes no interior do Amazonas

A PC-AM solicita a quem saiba a localização de Douglas, Jailton, Mohamed e Luiz, que as informações sejam repassadas por meio dos números (97) 98128-2660, 99152-6642, disque-denúncia da 70ª DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

De acordo com o investigador Kedson Lira, gestor da unidade policial, os indivíduos são procurados por crimes como roubo majorado, deterioração ao patrimônio público, grave ameaça com arma de fogo de uso restrito e homicídio qualificado.

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 70ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Juruá (a 674 quilômetros de Manaus), divulga as imagens de Douglas da Costa Silva, Jailton Batista da Silva, Mohamed Aly das Graças, e Luiz Rosa Lima, que estão sendo procurados por crimes distintos naquele município.

