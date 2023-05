Polícia procura mulher que sumiu ao ir a posto de saúde e outros dois homens em Manaus

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Kelry Braz Prestes, 40, está desaparecida desde o dia 10 de maio, por volta das 10h, quando saiu de sua residência localizada na rua Seis, terceira etapa do bairro Alvorada, dizendo que iria em um posto de saúde. No entanto, ela não retornou e nem deu notícias sobre seu paradeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.