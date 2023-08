Polícia busca por homens que desapareceram em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), busca informações sobre o paradeiro de Lucas Souza Pantoja, 20, e Frederico Oliveira Azevedo, 33, que desapareceram em datas distintas nas zonas norte e leste de Manaus.

Desaparecidos

Lucas desapareceu no dia 17 de maio deste ano, por volta das 14h, quando saiu de sua casa, localizada na rua Rio Branco, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Desde a data mencionada, Lucas não deu mais notícias sobre seu paradeiro. Ele possui uma tatuagem no braço direito com o desenho de cartas de baralho.

Também foi registrado o desaparecimento Frederico, ocorrido no dia 4 de julho deste ano, por volta das 9h. Ele foi visto pela última vez em frente a uma residência na rua Juci, bairro Jorge Teixeira, zona leste. O desaparecido possui uma tatuagem no ombro esquerdo com o nome de sua mãe “Raimunda”.

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos desaparecidos, que as informações sejam repassadas por meio do número (92) 3667-7713, disque-denúncia da Deops, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).