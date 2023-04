Piloto faz pouso de emergência ao perceber cobra venenosa nas costas

No momento do vooo, quatro pessoas estavam a bordo, além dele. Rudolf precisou fazer um pouso de emergência na cidade de Welkom sem fazer movimentos bruscos para evitar ser picado.

O piloto de avião, Rudolf Erasmus, passou momentos de tensão ao se deparar com uma cobra altamente venenosa nas costas dele durante um voo na África do Sul nessa quinta-feira (6).

