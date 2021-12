Perdeu Juliette! Ítalo Ferreira engata namoro com miss paraibana

A fila de Ítalo Ferreira andou! O surfista engatou um romance com a paraibana Ana Clara Medeiros, de 24 anos. Ela é DJ e foi Miss Paraíba 2018, além de ter participado do reality 'Iner Circle Brasil' ano passado. De acordo com o jornal Extra, os dois foram flagrados no maior chamego em Fernando de Noronha, onde vão passar a virada do Ano Novo. Para quem não lembra, o surfista chegou a flertar com Juliette Freire nas redes sociais, mas o affair não foi para frente.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.