Filha de Pelé manda mensagem a Neymar após veório do 'Rei do Futebol'

Filha de Pelé, Kely Nascimento tem feito agradecimentos por conta do velório e cortejo do Rei do Futebol. Nesta quarta, a empresária mandou uma mensagem de carinho para Neymar , por conta da presença do pai do jogador na Vila Belmiro.

Outro obrigada! Queria agradecer Neymar pela presença, o carinho, e abraço de Neymar Pai. Amamos sua família toda, agradecemos sempre toda a atenção - escreveu Kely.

Durante o velório de Pelé , Neymar Pai afirmou que foi um pedido direto do filho para que estivesse na Vila Belmiro. O jogador permaneceu na França com a delegação do PSG, que segundo veículos franceses, não liberou o atacante para retornar ao Brasil.