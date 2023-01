Via do Maracanã receberá nome de avenida Pelé

RIO DE JANEIRO/RJ - A avenida Radial Oeste, via que circunda o estádio Maracanã, será renomeada para avenida Pelé. A homenagem foi anunciada pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, nas redes sociais, nesta terça-feira (3).

Ainda de acordo com Paes, o decreto será publicado no Diário Oficial.

O Rei do futebol morreu no último dia 29, aos 82 anos, após um mês de internação no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

A morte de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi causada por insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon, segundo atestado de óbito registrado na sexta-feira (30).

O velório do seu corpo foi encerrado no estádio da Vila Belmiro, na manhã desta terça-feira (3). O caixão do maior jogador da história do futebol foi retirado da tenda por volta das 10h e deixou o gramado em um carrinho. O sepultamento, previsto para 14h, será fechado para a família.