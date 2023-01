Advogado de Flávio Bolsonaro monta grupo para defender Torres

O grupo, ao todo, possui onze advogados. Junto com Roca e Demóstenes também atuam outros nove advogados do DF. São eles: Vera Silveira, Eustáquio Silveira, Alexandre Ribeiro, Anamaria Resende, Andressa Gomes, Diego Schmaltz, Fabio Mello, Pedro Teixeira e Ricardo Venâncio.

Rodrigo Roca, que atuou na defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), está liderando um grupo de advogados que vão atuar na defesa de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal (DF) e ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PL-RJ).

